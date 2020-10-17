Формат водительских прав может изменениться

В МВД выступили с инициативой внесения изменений в формат водительских прав с целью их полного соответствия международным стандартам.



Для этого в частности на выдаваемом пластиковом документе должны быть появиться надписи «Permis de conduire» и «Driving licence».



Кроме того, предлагается дополнительно указывать в ПТС транспортного средства мощность силового агрегата и сроки государственной регистрации. Изменения должны произойти и в порядке оформления разрешений на оснащение автотранспортных средств специальными сигналами. Пока пакет поправок в законодательство находится на стадии оценки.



Напомним, что ранее в МВД приняли очередные поправки, касающиеся оформления регистрационных номеров. В частности разрешено использовать трехзначной кодификации регионов с сохранением базового двузначного номера, и добавлением к нему впереди любой из существующих цифр. Ранее вперед добавляли только цифры 1 и 7.



В свою очередь эксперты отмечают, что впервые номерные знаки с тремя знаками, начинающиеся на 2 или 3 появятся только через пару лет, и первым регионом окажется Москва. В свою очередь новое правило обеспечит наличие региона 666 для Свердловской области, где возмутились ситуацией, но в МВД сообщили об отсутствии планов ввода подобного кода в ближайшие годы.



Изменения произошли и в порядке проведения технического осмотра. Он в частности не требуется для автомобилей моложе четырех лет, а до 10 лет его необходимо проводить раз в два года.