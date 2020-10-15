Коронавирус является основной фобией россиян

Национальный индекс тревожности за второй квартал текущего года определил основные опасения россиян.



В первую очередь они связаны с коронавирусом, причем не только, как заболеванием, но и его экономическими последствиями, например, потерей работы, сокращением доходов и так далее. Все остальные темы, включая конституционные изменения, международные проблемы, остались в стороне от основных переживаний.



Основой для полученных результатов стал анализ огромного количества публикаций в СМИ (более 135 тысяч) и более миллиона записей в социальных сетях и популярных сервисах, например, YouTube.



Проведенный опрос показывает, что именно риски лишиться работы и потерять стабильный доход в наибольшей степени пугают россиян (индекс 253). Несколько меньше опасения о необходимости изменять ритм жизни на фоне устанавливаемых ограничений (индекс 242,4), а также штрафы, выписываемые нарушителям самоизоляции (241,4). Несколько меньше тревог (179,9) россияне испытывают по поводу невозможности отдыха за пределами страны, а вопросы точности подсчета числа заболевших в стране показали индекс тревожности 111,2.



Среди других тем, не связанных с коронавирусом, активно обсуждаемых в обществе – авария с розливом нефти в Норильске (75,9), плохое медицинское обслуживание (36,9) и планируемое голосование по Конституции (33,1).



Проведенные ранее исследования показали, что неизменными остались доходы трети россиян, а около 45% граждан ощутили падение своих доходов.