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При наличии долгов по налогам водителей будут лишать прав

13.11.2018

При наличии долгов по налогам водителей будут лишать прав ФССП предлагают ужесточить наказание за неуплату налогов и штрафов для водителей.

На сегодняшний день каждый третий владелец транспортного средства не спешит с уплатой налогов и штрафных санкций, полученных из-за нарушений правил дорожного движения. Еще 10 лет назад затягивание при уплате штрафов можно было понять: государство в конце каждого года «прощало» все неоплаченные штрафы водителям. Сейчас это правило не действует.

По данным ФНС, более 30% россиян не торопятся вносить плату по налоговым сборам, которые являются обязательными. Несмотря на начисляющиеся пени и неустойки, растущий налоговый комок не перестает уменьшаться. Более того доля нерадивых налогоплательщиков растет ежегодно примерно на 1,5%.

Российские чиновники задумались, как воздействовать на людей, чтобы пробудить в них желание гасить долги перед государством? Представители ФССП предложили воздействовать через транспортную сеть. В частности, по данным Росстата в России у каждого второго россиянина имеется личный автомобиль, а у каждого четвертого – два автомобиля. Лидеры ФССП предложили временно лишать водительского удостоверения водителей, которые имеют какую-либо (налоговую, «штрафную») задолженность перед государством.

В рамках эксперимента, который проходил в 2018 года, временное лишение водительских прав было применено в 300 тысячах случаев. Данная мера была признана эффективной, так как более 80% исполнительных производств завершилось успешно, а должники пополнили государственный бюджет на 4 миллиарда рублей.

ФССП предлагают также отказывать в регистрации личного автомобиля, допуске к сдаче экзамена по вождению при наличии задолженности по налогам, сборам и иным платежам.

В ближайшей перспективе законопроект будет рассмотрен на заседании Государственной Думы.

Также стоит отметить, что ответственность за вождение без прав и бегство с места ДТП будет ужесточена.

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