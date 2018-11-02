Ответственность за вождение без прав и бегство с места ДТП будет ужесточена

МВД намерено бороться с нарушителями ПДД путем ужесточения административной и уголовной ответственности.



Согласно сведениям Министерства внутренних ел РФ, по состоянию на 1 октября текущего года число аварий на дорогах увеличилось примерно на треть. Более того, в 18% случаев виновник произошедшей аварии скрывается с места ДТП.



Эксперты аналитической службы МВД также отмечают, что около 23% водителей садятся за руль, не имея при этом действующих прав. В большинстве случаев водительского удостоверения они были лишены по решению суда.



В целях борьбы с нарушителями правил дорожного движения представители МВД намерены ужесточить меры административного наказания и ввести уголовную ответственность за рецидивы. В частности, за езду на автомобиле без прав (при повторном нарушении) предлагается увеличить штрафную санкцию с действующих 5000-15000 рублей до 10000-30000 рублей.



Статисты отмечают, что за последние 3 года ГИБДД поймало более 82 тысяч водителей-рецидивистов, которые были пойманы за рулем более 3 раз без водительского удостоверения.



Более того, МВД намерено ужесточить ответственность в отношении виновников аварий, которые скрылись с места происшествий. Представители правоохранного ведомства предлагают за бегство виновника ДТП с места происшествия установить ответственность в форме лишения права на вождение сроком 1-1,5 года или ввести административный арест на срок до 15 суток.



Ранее власти предлагали уравнять бегство с ДТП к состоянию водителя в нетрезвом виде. К сожалению, данный факт необходимо установить, а это на фоне бегства усложняется и в некоторых случаях практически невозможно. Эксперты отмечают, что бегство с места происшествия может быть спровоцировано страхом, состоянием аффекта или корыстными целями (нежеланием признавать свою вину). В данной концепции наказание в отношении водителя-беженца будет эквивалентно лишению свободы сроком на 4-9 лет, лишение возможности занимать определенные должности сроком до 3 лет.



На ближайшем заседании Государственная Дума будет рассматривать обе концепции. Ранее сообщалось, что использование антирадаров будет под запретом