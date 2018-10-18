Использование антирадаров будет под запретом

ГИБДД России ходатайствует о запрете использования антирадаров и видеорегистраторов водителями.



XXI век – век научного прогресса и инновационных технологий. Согласно сведениям МВД, в течение первого полугодия 2018 года на дорогах России число ДТП выросло примерно на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. На помощь водителям при защите их прав и интересов пришли видеорегистраторы – специальные записывающие устройства, устанавливаемых внутри транспортного средства. Помимо этого новшества, более 80% владельцев автомобилей используют в ходе поездки специальные средства, способные распознавать радары ГИБДД, называемые «антирадарами».



По мнению представителей ГИБДД России, водители злоупотребляют положением на дороге и часто создают аварийную ситуацию из-за несоблюдения элементарных правил безопасности: скоростного режима, пристегивание ремнем безопасности, разговор во время поездки по мобильному телефону и пр. От штрафа владельцев транспорта часто спасают антирадары, которые оповещают водителя, что где-то неподалеку «притаился» радар или камера. Этот участок дороги водитель проезжает, соблюдая ПДД, а далее начинает давить на газ.



Представители ГИБДД настаивают на том, чтобы власти запретили использование антирадаров на законодательном уровне. На данный момент правоохранительные органы пытаются наказать водителей за использование видеорегистраторов и антирадаров, ссылаясь на то, что они мешают обзорности при движении, а значит, за это полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Доказать это, конечно, сложно, но вполне возможно.



Представители МВД отмечают, что пока что нет закона, который бы запрещал устанавливать подобные гаджеты. Если они не мешают и не закрывают обзорность водителю, то это вполне легальное приобретение и штрафовать за него не могут. Если же антирадар или видеорегистратор закрывает часть лобового стекла, закрывает часть зрительного пространства, то ГИБДД имеет право привлечь водителя к административной ответственности, но подобных случаев единицы, так как это положение трудно доказать.