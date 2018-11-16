Россиян не выпускают за границу из-за долгов

В России растет численность должников. Граждане не могут выехать за пределы государства из-за собственных долгов.



По данным Росстата, по состоянию на 10 ноября текущего года в России отмечается около 2,9 миллиона судебных дел, в которых рассматривается задолженность россиян перед государством и алиментам. Из-за наличия долговых обязательств около трети граждан России не могу покинуть территорию страны ни ради отдыха, ни ради заработка.



Российские чиновники проанализировали сложившуюся ситуацию относительно должников. В ходе исследования судебных постановлений, ФССП отметили, что более 60% россиян имеют долг по выплате алиментов, около трети (38%) граждан выступают в качестве заемщика в банковском сегменте, имея при этом по 2-3 просроченных кредита. Лишь 2 % россиян не успели своевременно погасить имеющуюся задолженность в связи с финансовыми трудностями (сокращение на работе, форс-мажор).



По данным информационного агентства «ТАСС», ежегодно численность должников в стране растет примерно на 13,5%-15%. Более того, численность должников, уровень долга которых не позволяет выехать за границу РФ, растет неимоверными темпами. В частности, по состоянию на 10 ноября 2018 года доля россиян, которые не могут пересечь границу России из-за задолженности перед государством и иными лицами, выросла более чем на 50 по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.



По оценкам экспертов, столь суровая мера весьма эффективна. Из-за наличия ограничения на выезд в 2018 году бремя должников сократилось на 5 миллиардов рублей. Власти таким способом пытаются призвать нерадивых опекунов, отцов и заемщиков призвать к совести и приступить к погашению долга.



В настоящее время совокупный долг россиян перед отечеством и близкими достигает 1,7 триллиона рублей. В среднем каждый должник должен примерно по 375-380 тысяч рублей.



Напомним, что российские чиновники планировали ужесточить правила выезда за границу в отношении должников. На фоне это меры нерадивые заемщики и алиментщики выплатили около 45 миллионов рублей.



