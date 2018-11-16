Об изменении правила расчета среднедушевого дохода на каждого члена семьи

Минтруд РФ настаивает на том, чтобы размер детских пособий не сопоставлялся с доходом семьи для получения ряда льгот и субсидий.



Трудовое ведомство России выдвинуло на рассмотрение чиновников гипотезу, в рамках которой предлагается с января грядущего года отказаться от учета детских пособий в составе общих доходов семьи для получения ряда льгот. Данная мера позволит сделать государственную поддержку и помощь семьям доступной реально нуждающимся людям.



Согласно действующим правилам, для получения определенной категории или статуса (малоимущей, нуждающейся) и некоторых льгот семьям необходимо предоставить сведения о среднедушевом доходе. Ячейки общества, в которых растут дети, а значит, есть место получения детских пособий, должны учитывать эту финансовую составляющую в составе общих доходов семьи, а затем и при расчетах среднедушевого дохода.



Минтруда РФ заявил, что необходимо исключить детские пособия и пенсии на детей при расчете среднедушевого дохода на каждого члена семьи. По сути, эти средства выделяются из бюджетов исключительно на детей, и их не стоит расценивать в качестве дохода семьи. Трудовое ведомство России настаивает на том, чтобы исключить из состава доходов ячейки общества также единовременную выплату за рождение ребенка, материальную помощь от организации за появление ребенка в семье и иных выплат со стороны соцслужб и государства, предназначенных исключительно для содержания детей.



Минтруд также намерен исключить из списка доходов семьи пособие по беременности и родам, все пособия и выплаты, полагающиеся беременным женщинам и роженицам и пр.



По мнению экспертов, корректировка такого рода положительно скажется на реальной оценке финансового положения семей с детьми. Нуждающиеся в помощи и поддержке, наконец-то, смогут получить их. Сейчас около 40% российских семей не может рассчитывать на получение льгот и субсидий из-за того, что их среднедушевой доход превышает установленный минимум. В большинстве случаев, в составе доходов учитывается детское пособие и единовременная выплата за рождение младенца.



Российские чиновники полагают, что данная мера увеличит расходы государственного бюджета на социальную сферу. В то же время корректировка правил расчета среднедушевого дохода сможет повысить демографию страны.



Отметим, что в России растет численность должников. Граждане не могут выехать за пределы государства из-за собственных долгов. А ФССП выступает против повышения минимального размера алиментов.