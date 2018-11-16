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Новости Об изменении правила расчета среднедушевого дохода на каждого члена семьи

Об изменении правила расчета среднедушевого дохода на каждого члена семьи

13.11.2018

правила расчета среднедушевого дохода на каждого члена семьиМинтруд РФ настаивает на том, чтобы размер детских пособий не сопоставлялся с доходом семьи для получения ряда льгот и субсидий.

Трудовое ведомство России выдвинуло на рассмотрение чиновников гипотезу, в рамках которой предлагается с января грядущего года отказаться от учета детских пособий в составе общих доходов семьи для получения ряда льгот. Данная мера позволит сделать государственную поддержку и помощь семьям доступной реально нуждающимся людям.

Согласно действующим правилам, для получения определенной категории или статуса (малоимущей, нуждающейся) и некоторых льгот семьям необходимо предоставить сведения о среднедушевом доходе. Ячейки общества, в которых растут дети, а значит, есть место получения детских пособий, должны учитывать эту финансовую составляющую в составе общих доходов семьи, а затем и при расчетах среднедушевого дохода.

Минтруда РФ заявил, что необходимо исключить детские пособия и пенсии на детей при расчете среднедушевого дохода на каждого члена семьи. По сути, эти средства выделяются из бюджетов исключительно на детей, и их не стоит расценивать в качестве дохода семьи. Трудовое ведомство России настаивает на том, чтобы исключить из состава доходов ячейки общества также единовременную выплату за рождение ребенка, материальную помощь от организации за появление ребенка в семье и иных выплат со стороны соцслужб и государства, предназначенных исключительно для содержания детей.

Минтруд также намерен исключить из списка доходов семьи пособие по беременности и родам, все пособия и выплаты, полагающиеся беременным женщинам и роженицам и пр.

По мнению экспертов, корректировка такого рода положительно скажется на реальной оценке финансового положения семей с детьми. Нуждающиеся в помощи и поддержке, наконец-то, смогут получить их. Сейчас около 40% российских семей не может рассчитывать на получение льгот и субсидий из-за того, что их среднедушевой доход превышает установленный минимум. В большинстве случаев, в составе доходов учитывается детское пособие и единовременная выплата за рождение младенца.

Российские чиновники полагают, что данная мера увеличит расходы государственного бюджета на социальную сферу. В то же время корректировка правил расчета среднедушевого дохода сможет повысить демографию страны.

Отметим, что в России растет численность должников. Граждане не могут выехать за пределы государства из-за собственных долгов. А ФССП выступает против повышения минимального размера алиментов.

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