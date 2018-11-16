ФССП против повышения минимального размера алиментов

Россияне просили пересмотреть допустимый минимум в части уплаты алиментов, но ФССП не видит в этом острой необходимости.



На сегодняшний день на территории российского государства действуют уникальные правила, по которым производится расчет размера алиментов, подлежащих выплате отцом или опекуном. Как правило, суд при рассмотрении дела учитывает такие факторы, как характеристика сторон, их трудовая занятость, среднемесячный доход.



В рамках действующего законодательства суд не может допустить, чтобы ответчик платил допустимый размер алиментов (25%, 33% и более), если на его жизнь остается сумма, которая меньше прожиточного минимума. К сожалению, о детях в данном случае думают иначе, назначая алименты в меньшем объеме.



Согласно статистическим данным, более трети лиц, обязанных платить алименты по судебному решению, не осуществляют подобных действий. Более 50% алиментщиков переводят сущие копейки своим детям или родителям, чтобы просто к ним не придирались власти.



В настоящее время в 80% случаев суд устанавливает размер алиментов, согласно действующему законодательству в процентном соотношении по отношению к заработной плате ответчика. Как правило, средний уровень алиментов эквивалентен 25-33% от дохода граждан. Получая подобный исход событий, ответчик мгновенно и намеренно занижает сои доходы, переходя на серо-белый вариант оплаты труда, когда официально он получает зарплату на уровне прожиточного минимума, а остальную часть в конверте. В этом случае алименты становятся меньше допустимого уровня прожиточного минимума установленного в регионе или по стране.



В связи со сложной ситуацией в части получения алиментов, россияне направили чиновникам предложение о пересмотре минимально размера алиментов, отмечая, что ежегодно в стране повышаются тарифы ЖКХ, налоги, сборы, а алименты по факту остаются на прежнем уровне. К сожалению, такую аргументацию ФССП не сочли убедительной, отметив, что необходимости в пересмотре алиментных границ нет.



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