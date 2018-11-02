Задержка зарплаты будет чревата штрафом для работодателя

В России пытаются бороться с образованием долга по заработной плате.



На сегодняшний день в России назревает очередная социально-экономическая проблема – образование долга по выплате заработной платы. На протяжении текущего года более трети компаний имеют за спиной задолженность перед своими сотрудниками. По данным Росстата, по состоянию на 1 октября 2018 года средний уровень задолженности компаний по заработной плате составил более 3 миллиардов рублей. Аналитики утверждают, что на протяжении 9 месяцев уровень долга по зарплате в России вырос примерно на 9,7%.



Чиновники предлагают усовершенствовать механизм регулирования отношений между работодателем и сотрудниками, включив в трудовой кодекс статью с новым видом административной ответственности за несвоевременную выплату денежно вознаграждения сотрудникам за выполненную работу. В частности, представители верховной власти предложили ввести пеню в отношении работодателя за каждый день задержки зарплаты.



В настоящее время на рассмотрение Государственной Думы выдвинут законопроект, в рамках которого устанавливается размер пени за каждый день просрочки по выплатам заработной платы. Согласно инициативе Кабинета министров, пени будут начисляться после 15 дней задержки зарплаты. В рамках законопроекта предусмотрено право временного невыполнения своих обязанностей работником, которому выплата заработной платы не была произведена своевременно. Приостановить рабочую деятельность сотрудник сможет до момента полного погашения долга перед ним.



Ранее сообщалось, что власти планируют запретить курение у подъезда.