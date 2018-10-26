Власти планируют запретить курение у подъезда

Власти намерены приравнять околоподъездную зону к общественным местам.



В настоящее время на территории российского государства действует запрет на курение и употребление алкогольных напитков в общественных местах. К сожалению, это правило не распространяется на территорию у подъездов и придомовых участков.



На территории 12 регионов России был организован социологический опрос, в котором принимали участие жители многоквартирных домов, проживающие на 1-3 этажа. Более 85% респондентов отметили, что страдают от заядлых курильщиков, которые дымом сигарет портят воздух (особенно в летний период, когда все окна в квартирах нараспашку). Пассивными курильщиками на принудительной основе становятся не только взрослые, но и дети. Около трети анкетированных лиц отметили, что курильщики не убирают за собой «бычки», разбрасывая их у дома, что наносит урон природе, экологии и здоровью детей, которые играючи могут их взять в руки, понюхать или вовсе съесть.



В настоящее время российские чиновники намерены выдвинуть на рассмотрение Государственной Думы нормативно-правовой акт, предусматривающий введение запрета на курение около подъезда. По сути, представители верховной власти намерены приравнять околоподъездную территорию к общественному месту. Курильщики смогут наслаждаться пагубной привычкой на расстоянии не менее 10 метров от подъезда.

v В случае нарушения запрета курильщики понесут административную ответственность. Им придется заплатить штрафную санкцию в размере от 500 до 1500 рублей.