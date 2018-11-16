Быть ли урокам полового воспитания?

Россияне отметили, что на фоне раннего взросления молодежи в школах целесообразно ввести уроки полового воспитания.



На сегодняшний день на территории российского государства отмечается тенденция раннего взросления подростков и молодежи. Ранее подобные факты принимались в качестве подтверждения того, что в стране грядет сексуальная революция. К чему же она привела? По данным Росстата и Минздрава, на фоне раннего полового взросления в России по состоянию на 1 октября 2018 года доля несовершеннолетних матерей составляет около 15%. Еще 5 лет назад этот показатель находился на уровне 6%-7%.



Психологи утверждают, что в семье на фоне постоянной «слежки» за ребенком, его общением с друзьями противоположного пола проводят к недопониманию между родителями и их детьми. Подростки на фоне гормональной перестройки, переходного возраста слишком критично воспринимают замечания и советы родителей, начинают замыкаться в себе.



На одном из заседаний Государственной Думы политики выступили с предложением о введении в рамках общеобразовательной программы нового предмета по половому воспитанию. Целью этого урока является пресечение ранних половых связей и ранней рождаемостью.



Социологи выявили отношение к новому потенциальному предмету среди российского населения. Большинство россиян (более 53%) положительно оценили новую дисциплину. Около трети (27%) россиян не видят необходимости в этой дисциплине, отмечая, что детей в столь интимные вещи должны посвящать и учить родители, заниматься культурным, духовным и интимным воспитанием в семье.



В рамках предложения чиновников, занятия по половому воспитанию должны проводить квалифицированные работники медицинской среды, психологи. В качестве важных тем предмета было выделено: ранние половые связи, заболевания, передаваемые половым путем, контрацепция, интимная связь в раннем возрасте.



Тем временем, отказ от участия в переписи населения может обернуться штрафом.