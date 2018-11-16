Отказ от участия в переписи населения может обернуться штрафом

Представители Росстата отметили, что намерены выдвинуть на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий административное наказание за отказ от участия во всероссийской переписи населения.



На сегодняшний день прессе стало известно, что каждый пятый гражданин России готов отказаться от участия в переписи населения. Более того, буквально каждый 7-ой че5ловек не принимает в этом мероприятии никакого участия, ссылаясь на то, что он находится в это время на рабочем месте и не может пройти процедуру учета населения.



Российские чиновники обеспокоены столь халатным отношением к демографическому и статистическому исследованию. По мнению большинства политиков, участие во всероссийской переписи населения должна быть столь же важной для людей, как и выбор президента страны.



В настоящее время представители Росстата отметили, что в ближайшей перспективе намерены выдвинуть на рассмотрение чиновников нормативно-правовой акт, предусматривающий возможность введения административной ответственности в отношении лиц, которые отказались участвовать в этом полномасштабном мероприятии.



Российские политики заявили, что на сегодняшний день существует несколько способов для того, чтобы россияне могли принять участие в мероприятии по учету населения. В частности, волонтеры могут прийти на дом со специальным бланком и помочь заполнить его. Также россияне могут пройти «электронную перепись населения» в удобное для них время.



Власти намерены обязать население принимать участие в демографическом исследовании, чтобы выявить реальную численность граждан в стране. Представители Росстата отметили, что предлагают ввести штраф за отказ от участия в переписи населения в размере 100 рублей.



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