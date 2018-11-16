О новом механизме взыскания штрафов за нарушение ПДД

Предлагается автоматически списывать с банковского счета мелкие штрафы или ввести накопительную систему санкций.



Согласно сведениям МВД России, каждый второй водитель имеет по несколько просроченных штрафных санкции, которые он получил за несоблюдение правил на дорогах. К сожалению, лишь 36% автовладельцев своевременно оплачивают штрафы за нарушение ПДД. В течение «льготного периода» нарушители имеют возможность погасить свою вину в размере 50% от суммы штрафа.



Аналитики МВД РФ утверждают, что в большинстве случаев ФССП вынуждена проводить кропотливую работу по поиску и взысканию долга с автовладельца из-за незначительной суммы (около 500-800 рублей). По мнению чиновников, выбивать столь скромные долги – работа не из легких и занимает длительное время. В целях оптимизации работы приставов в скором времени Государственная Дума будет рассматривать законопроект, предусматривающий новый механизм взыскания штрафов с водителей-нарушителей.



В частности, чиновники предлагают ввести автоматическое списание средств с банковского счета виновного лица штрафов в мелких размерах. По мнению экспертов, данная мера будет носить двоякий характер. С одной стороны, новшество позволит своевременно уплачивать санкции за мелкие нарушения на дороге, обеспечивая поступления в казну государства. С другой стороны, автоматическое списание может привести к тому, что малоимущий гражданин потеряет часть средств, без которых ему будет трудно выжить и поставит его жизнь под угрозу.



В качестве альтернативного варианта чиновники предлагают ввести новую систему накопления штрафов до определенного уровня и незамедлительного погашения всех нарушений в конце года. По мнению политиков, платить мизерный штраф водители не спешат и не боятся начисления пеней, штрафов и неустоек. В течение года мизерные штрафы могут превратиться в солидную сумму, которая заставит владельцев авто задуматься о своем поведении на дорогах, а приставам придется требовать с нарушителей не мелкие санкции, а довольно крупную сумму (вплоть до нескольких десятков тысяч рублей). Новый механизм взыскания штрафных санкций может вступить в сиу уже в 2019 году.



Напомним, что при наличии долгов по налогам водителей будут лишать прав.