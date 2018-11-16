Реконструкция затронет стадион "Москвич"

Столичные власти планируют в следующем году начать реконструкцию стадиона «Москвич», одного из старейших столичных футбольных стадионов.



Об этом сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Работы должны быть завершены в течение 2020-го года.



В настоящее время уже полностью подготовлен проект, открыты торги по выбору подрядной организации, которая возьмет на себя обязательства по выполнению работ. В ходе выполнения работ специалистам предстоит полностью заменить поле, построить современную трибуну вместительностью в 4,2 тысячи человек, имеющую навес от дождя, а также возвести административное здание в четыре этажа и создать на стадионе легкоатлетическое ядро.



Административное здание получит все необходимые помещения для спортсменов, тренерского состава и административного персонала. Кроме того, подвальный этаж планируется отвести под организацию тира.



Финансироваться реконструкция будет за счет средств столичного бюджета, а сам стадион после завершения работ превратится в многофункциональный объект спортивной инфраструктуры, пригодный, как для организации тренировочного процесса, так и проведения соревнований различного уровня.



Тем временем, строительство храма Андрея Рублева завершают в столице.