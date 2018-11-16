Строительство храма Андрея Рублева завершают в столице

В столичном районе Раменки в ЗАО, завершается строительство храма Андрея Рублева, наиболее крупного из объектов богослужения на территории административного округа.



Его строительство ведется уже в течение десяти лет, а после завершения работ в нем на службу одновременно сможет собираться до 1,2 тысячи прихожан.



Фактически строительство велось в течение последних двух лет, когда объект был включен в состав «Программы 200» по возведению в столице православных храмов. На сегодня уже полностью готовы фасады здания, построена звонница, завершены кровельные работы. Цоколь получил гранитную облицовку, а внутрь подведено центральное отопление.



На сегодня основное внимание строителей уделено внутренней отделке храма. Всего предстоит оштукатурить не меньше 3,7 тысяч кв. метров площадей. В следующем году с наступлением теплой погоды проведут благоустройство территории. Храм получит ограждение, здесь же высадят новые деревья и кустарниковые растения. Входная группа будет организована от Мичуринского проспекта.



В следующем году будет обеспечена и подсветка объекта, которая станет одним из фрагментов программы «Мой город».



Отметим, что предстоящая реконструкция затронет стадион "Москвич".