Новые номера на авто появятся с будущего года

В России с начала 2019-го года должен вступить в силу новый ГОСТ, регламентирующий вид регистрационных знаков для автомобильной и мотоциклетной техники. В целом сами знаки сохранят привычный вид, но на них появится незаметный код производителя, с помощью которого можно будет легко узнать, где выпуски знаки, и кто является их производителем.



Заметят изменения только мотоциклисты, так как для них номерных знаки станут более компактными. Связано это с тем, что большинство техники в данном сегменте произведено за пределами России, и конструктивно имеет более компактные посадочные места, чем на мотоциклах отечественного происхождения.



Сегодня мотоциклистам приходится проявлять смекалку для крепления регистрационных номеров, самостоятельно монтируя крепления или просверливая дополнительные отверстия. При этом такие действия зачастую идут в разрез с существующими правилами и наказываются штрафами и даже лишением водительских прав.



Кроме того, такие крепления не обеспечивают достаточной надежности крепления, что может привести к нарушению формы номерных знаков или даже их потери во время езды. Переход же к новому размеру позволит полностью устранить данный недостаток.



Легче станет и владельцам импортных автомобилей, ввозимых в нашу страну с вторичного рынка или неофициальными дилерами. Новый ГОСТ разрешает автовладельцам делать дырки на номерных знаках в любых места белого поля, если это не мешает прочтению буквенно-цифрового кода. Это упростить процедуру крепления номеров на машины, чьи посадочные номера не совпадают по размерам с российскими регистрационными знаками.



Отдельные номера планируется предусмотреть для спортивных авто и старинных раритетов. Первые получат букву «С» - спорт, а вторые «К» - классика. Из других изменений требуется выделить появление номеров для мопедов, сегодня полностью отсутствующих. Они будут нести впереди букву «М».



Отметим, что со следующего августа в силу изменения в правила регистрации, предполагающие только постановку в ГИБДД автомобиля на учет, а изготавливать номера владелец машины будет за собственный счет в любой из организаций, оказывающих подобные услуги. Вот только ГОСТ должен появиться значительно раньше, что не исключает переноса его ввода в действие на этот же срок.