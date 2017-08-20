Каменная бумага, которая никогда не порвётся и не намокнет

Это как обычная бумага, только гораздо лучше ...



Знаете ли вы, что целлюлозно-бумажная промышленность является третьим по величине промышленным загрязнителем в Соединенных Штатах? Однако австралийская компания пытается изменить это. Karst Stone Paper стремится разрушить все стереотипы в отрасли, изменив способ изготовления бумаги и способ её утилизации.



Говоря об особенности нового продукта, стоит выделить ключевой ингредиент - эта бумага сделана из камня.



По словам компании, «каменная бумага - идеальный вариант на долгие годы, ведь она сделана из одного из самых распространенных веществ на Земле - карбоната кальция. Продукт, который вы видите, состоит из отработанного камня. Мы подбираем оставшийся после горнодобывающей и строительной промышленности камень, размалываем его в порошок и соединяем с нетоксичным связующим реагентом». В то время как в Karst Stone утверждают, что не используют ни капли воды для изготовления материала, бумага также устойчива к разрыву и водонепроницаема. Признаете, эти два свойства мы никак не ожидали от бумаги.



Но есть новость даже лучше: вам не потребуется покупать специальную ручку или карандаш для нового продукта. Представители компании гарантируют, что все письменные принадлежности (карандаши, перьевые и шариковые ручки) будут отлично писать. Не волнуйтесь о том, что совершите ошибку при написании - любой текст отлично стирается. После использования вы смело можете выбросить эту бумагу в мусорную корзину.



При горении каменная бумага превращается в первоначальную свою форму - карбонат кальция (меловой порошок), который, в свою очередь, может быть использован как наполнитель. При сжигании каменной бумаги не выделяются никакие вредные газы. «Бумага Karst Stone благополучно распадётся под воздействием солнечного света, поскольку является фоторазлагаемой. Наш продукт полностью разлагается в течение 9-12 месяцев, если оставить его в природе, - утверждают представители компании, - без выделения каких-либо вредных газов».



Цена на блокноты из новой бумаги стартует от 30 долларов. Karst Stone стремится к индивидуальности, поэтому предлагает различные расцветки. Создание бумаги уникально, как и каждый человек.



Будем верить, что такая экологически чистая и технологически навороченная бумага привлечёт своих покупателей.



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