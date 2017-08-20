В России появятся полимерные деньги

Новые купюры номиналом в 200 рублей и в честь ЧМ-2018 будут изготовлены на полимерной основе.



На территории России в октябре текущего года Центробанк планировал произвести эмиссию новых купюр, номинал которых составит 200 и 2000 рублей. Согласно анализу среднестатистических покупок россиян, власти пришли к выводу о необходимости создания новых денег, так как средняя покупка колеблется от 500 до 2500 рублей. Появление новых купюр позволит упростить процесс расчета наличными средствами.



Согласно сведениям средств массовой информации, 200-рублевая купюра, а также памятная купюра к Чемпионату Мира, который состоится в 2018 году, будут изготовлены на полимерной основе с использованием уникальной пропитки. Фактически, деньги будут похожи на пластиковые, что позволит увеличить их жизнестойкость примерно в 5 раз. Конечно, затраты на создание полимерных средств значительно выше, чем на изготовление обычной купюры в бумажном варианте. Из преград можно выделить то, что утилизировать полимерные деньги можно только путем их сжигания, что может лишний раз навредить экологии страны. В целом преимуществ у полимерных денег больше, чем недостатков.



Представители Центробанка намерены обсудить возможность обращения новых средств в России с депутатами Государственной Думы. В случае одобрения указанной идеи администрация ЦБ намерена приступить к эмиссии.



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