Покупки водки и ликеров снизились вдвое

Проведенные в России исследования показали, что за последние 8 лет объем продаж в стране алкогольной продукции упал на 25%. Объема падения составил 73,56 миллиона декалитров спиртных напитков.



Наибольший спад демонстрируется в сегменте ликероводочной продукции, просевшей практически вдвое (83,3 миллиона декалитров против 157,8 миллиона в 2010-м году). Спад в размере 38% зафиксирован на рынке шампанских вин.



Исходя из статистики, можно отметить рост интереса к коньякам, чьи продажи поднялись на 3,6%, а вина потеряли всего 7,7% продаж, что в общем объеме говорит об увеличении доли этого напитка.



Региональная статистика показывает, что в Тюменской области покупать алкоголь стали почти вчетверо реже, а Ростовская и Свердловская области показали спад продаж на 44% и 40% соответственно. Любопытно, но рост продаж отмечен в Чечне и Ингушетии, наименее «пьющих» регионах на территории России. Причину такого явления специалисты видят в изначально низких объемах потребления в республиках при одновременном увеличении их туристической привлекательности.



С учетом же населения в пересчете на каждого жителя максимум падения продаж зафиксирован в Тыве, и составил 76,42%. Около 75,6% продемонстрирован спад в Тюменской области. В тройке лидеров и Хакасия с показателем -58,27%.



Эксперты выделяют эффективность регулирования на рынке алкоголя, при этом следующий логичный шаг регулирование на рынке пива, имеющем в нашей стране серьезные объемы.