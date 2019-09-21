Россия в лидерах по числу принимаемых мигрантов

В мире последовательно увеличивается число мигрантов, составляющих уже около 3,5% всего населения (2,8% в начале XXI века), и Россия является одним из лидеров по количеству принимаемых иностранцев.



Наша страна по числу принятых мигрантов вошла в лидирующую четверку с покупателем в 12 миллионов человек, в свою очередь число выехавших из стран мигрантов за тот же период достигло 10 миллионов.



Большая часть или 82 миллиона человек из 277 миллионов пришлась на европейские страны, еще 59 миллионов переселенцев пришлось на Северную Америку, причем США здесь занимают львиную долю с показателем в 51 миллион, являясь безоговорочным мировым лидером. На долю североафриканских стран и государств западной части Азии приходится еще 49 миллионов мигрантов.



Среди стран после Соединенных Штатов второе место делят Германия с Саудовской Аравией, имеющие по 13 миллионов иностранных граждан. Далее следует Россия, за которой с результатом в 10 миллионов принятых человек разместилась Великобритания.



При этом всего пять государств мира обеспечивают треть всего потока. Лидером здесь является Индия с показателем в 18 миллионов человек. За рубежом проживает около 12 миллионов мексиканцев и на миллион меньше китайцев. Многолетняя гражданская война вывели в лидеры по числу мигрантов Сирию, которую покинуло около 8 миллиона граждан.



В МВД отмечают, что в общей сложности на учет в стране принято около 13 миллионов представителей других стран, но из этого числа официально приобрели патенты, разрешающие работу, только около 1,28 миллиона из них.