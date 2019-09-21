Требования к учебникам будут изменены

В России уже до конца октября должны появиться новые требования, предъявляемые к школьным учебникам. Соответствующий приказ был подготовлен в начале лета, но был направлен на доработку.



В первую очередь экспертов не устроила проработка регламента экспертизы учебной литературы, в первую очередь в части полномочий, предоставляемых Министерству просвещения. В настоящее время документ находится на повторном рассмотрении в Минюсте, и может быть принят уже до конца следующего месяца.



Что же нового появится в правилах? Во-первых, эксперты, одобряющие учебники, будут ответственны персонально, с публикацией ФИО данного лица непосредственно на обороте обложки учебника. В случае, если в дальнейшем в учебнике будут обнаружены ошибки, вина ляжет не только на издательство, но и эксперта, проводившего проверку.



Во-вторых, экспертизу будет проводить государство в лице Минпросвещения, а сроки действия лицензии ограничат пятью годами. После этого его придется проходить повторно. В-третьих, изменился период подачи документов на экспертизу, теперь издатели должны будут направить в ведомство подготовленную заявку после 20-го февраля, но не позднее 20 апреля.



Основная целью проводимых изменений является повышение эффективности экспертной оценки, чтобы исключить возможность попадания в федеральный реестр учебной литературы изданий, не отвечающих основным требованиям.