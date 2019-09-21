Уплату налога с продажи жилья ждут изменения

В Госдуме в настоящее время на рассмотрении находятся поправки в Налоговый кодекс, направленные на изменение минимальных сроков владения объектом недвижимости, достаточным для его реализации без необходимости уплаты налога.



Если сегодня пробыть собственником требуется не меньше 5 лет, то в случае одобрения поправок этот срок окажется сокращен до трех лет. При этом норма распространяется только на жилье, являющееся единственным.



В случае, если жилье не было приобретено в результате дарения, приватизации или в качестве наследства, и продается до истечения 5-летнего периода владения, россиянам необходимо заплатить НДФЛ в размере стандартных 13%, что с учетом высокой стоимости жилья составляет сотни тысяч рублей.



Авторы законопроекта уверены, что он позволит россиянам более активно улучшать собственные жилищные условия, не дожидаясь истечения пятилетнего периода, когда сделка купли-продажи не требует уплаты налога.



Эксперты отмечают, что нововведение, вместе с материнским капиталом и снижение ставок ипотечного кредитования, должно положительно сказаться на рынке недвижимости, стимулируя его активность. Они указывают, что единственное жилье практически никогда не выступает средством инвестиций, поэтому предлагаемая мера актуальна и оправдана.



Стоит учесть и другие меры поддержки россиян для решения жилищных вопросов, например, многодетные семьи с ипотекой получат дополнительно 450 тысяч от государства дл погашения задолженности.