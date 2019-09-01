Сибирских осетров будут выращивать в реке Вилюй

Якутская река Вилюй стала местом первого выпуска на свободу крупной партии сибирского осетра.



В общей сложности в воду было выпущено 15 тысяч мальков этой породы. Данная рыба сегодня находится на грани исчезновения, поэтому занесена в Красную книгу. Чтобы обеспечить восстановление ее популяции, ученые взялись за дело самым обстоятельным образом.



Мероприятие стало действительно знаковым для региона, достаточно сказать, что оно привлекло внимание руководителя республики Айсена Николаева.



Участниками совместного проекта стали не только представители научного сообщества и экологи, но и государственные структуры, промышленные предприятия региона, общественные организации, неравнодушные к вопросам экологии.



Планируется, что в ближайшем будущем в речные воды отправится еще около 35 тысяч мальков. В целом же проект носит долгосрочный характер и предполагает реализацию в течение нескольких лет. Он затронет не только Вилюй, но и другие реки региона, которые должны стать базой для восстановления популяции этой крайне редкой разновидности осетровых.



Реализация программы должна стимулировать восстановление рыбных республик северных рек, что в свою очередь сможет создать условия для организации продуманного промышленного лова, одновременно не представляющего угрозы для полного исчезновения отдельных видов рыб, представляющих особую ценную для промысла.