"Квартирные" алименты могут появиться в России

Представители специальной правительственной комиссии занимаются рассмотрением вопроса по внесению изменений в действующих Семейный кодекс РФ, предусматривающих введение так называемых «квартирных» алиментов. Это дополнительная выплата родителя на ребенка для решения его жилищных проблем.



Авторами инициативы выступили в Минюсте. Он предполагает, что на родителя, выплачивающего алименты, могут возложить ответственность по оплате аренды жилья или частичного погашения ипотечного кредита в случае, если после развода родитель, оставшийся с ребенком (чаще всего мать) не имеют собственного жилья.



Решение о назначении дополнительных выплат должны будут принимать судебные органы в рамках рассмотрения дел по начислению алиментов. В подготовленном пояснении к инициативе указывается, что по закону имеется возможность дополнительно взыскать с ответчика в пользу несовершеннолетних детей дополнительных средств на обеспечение непредвиденных нужд при условии наличия объективных оснований для этого.



В свою очередь в настоящее время данной возможностью суды пользуются избирательно, практически исключительно в случаях, когда ребенку необходимо дорогостоящее лечение.



Новые поправки должны обеспечить рост социальной справедливости для детей, получающих больше возможностей на достойное жилье. В свою очередь до конца не проработан механизм реализации нововведения, обеспечивающий при этом защиту ответчика от разного рода махинаций.