Пятеро детей к 17 годам

По данным Росстата в России по итогам 2018-го года появилось несколько десятков многодетных матерей, не достигших 18-летнего возраста. Причем у пятерых 17-летних девушек оказалось по пять родных детей.



По данным ведомства более 900 девочек в возрасте 15 лет познали материнство, а для 22 из них роды стали вторыми по счету. Среди очень молодых мам в возрасте 16 лет оказалось более 2,9 тысяч девушек, среди которых десять родили по третьему ребенку, а еще двое в таком юном возрасте заимели четверых детей.



Несмотря на то, что детородным считается возраст с 15-лет, многие девочки в половом отношении формируются значительно раньше, а некоторые вступают в половые связи и рожают детей.



Например, в 2018-м году четверым роженицам было всего 12 лет, а девочек на один год старше в родильных домах за прошлый год оказалось 34 человека. Для сравнения 14-летние родили в прошлом году 190 детей.



Аналитики отмечают, что даже при условии уголовной ответственности за половые отношения с несовершеннолетними, не старше 16 лет, в ряде регионов России практика ранних браков и деторождения остается весьма распространенной. Особенно это характерно для республик Северного Кавказа, где в сельской местности еще живую старыми обычаями и не видят ничего плохого в подобных связях.



В свою очередь и врачи отмечают, что в случае развития беременности необходимо давать девушкам возможность самостоятельно определить, хотят они родить ребенка или склоняются к прерыванию беременности.