Почем арендное жилье по стране?

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по стране составляет 13 тысяч рублей, но серьезно варьируется по регионам.



Если в Кировской области можно оплатить за месяц проживания 7,65 тысячи рублей, то в Москве заплатить придется втрое дороже. Для двух- и трехкомнатных квартир средний ценник составляет 18 и 25 тысяч рублей соответственно.



Лидерами по стоимости аренды выступают не только Москва и область, но и северные регионы страны, например, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По традиции высока стоимость жилья на юге страны. За «однушку» в Подмосковье просят в среднем чуть больше 23 тысяч рублей, а в Крыму и на Кубани почти 21 и 18 тысяч рублей соответственно. А вот двухкомнатные квартиры в Крыму уже дороже, чем в Московской области, 31,5 против 30,5 тысяч рублей.



В сегменте трехкомнатных квартир тройка лидеров по степени дороговизны представлена Москвой, Питером и Краснодарским краем. В последнем средний ценник достигает 48 тысяч рублей, в основном за счет высокой стоимости съема в Сочи.



Для частных домов география лидеров примерно идентичная, только ценник оказывается еще выше. В среднем арендовать дом можно в России за 27 тысяч рублей, но при этом на территории Забайкалья ценник составляет 7,7 тысячи рублей. Еще в ряде сибирских регионов и областей центральной части страны (Брянская, Ивановская), а также регионах Поволжья средний ценник варьируется на уровне 12-13 тысяч рублей за месяц.