Киберспорт предложили развивать в школах

Представители Института развития интернета выступили с предложением организации в общеобразовательных школах нового вида факультативных занятий – киберспортом.



Авторы предложения указывают, что около четверти всех существующих на сегодня вирусов создано молодыми хакерами, самостоятельно занимавшихся изучением программирования.



Российская статистика показывает, что около 65% всех учащихся ВУЗов по специальности программирование самоучки, и появление возможности развивать свои навыки в школьном возрасте может стать серьезным стимулом.



Инициаторы предложения отмечают, что в дальнейшем полученные факультативные знания могут быть применены молодежью в дальнейшем в процессе получения высшего образования. Например, уже в настоящее время в России можно получить образование по специальностям «Управление киберспортом» или «Теория и методика компьютерного спорта».



Начать эксперимент предлагают уже в 2020-м году, а его продолжительность планируется до 2025-го года. В рамках тестирования в субъектах федерации будет выбрано по несколько учебных заведений, на базе которых будут проводиться подобные занятия. По результатам проведенной работы будут сделаны выводы и даны рекомендации.



Отметим, что в скандинаских странах киберспорт уже несколько лет входит в образовательную программу школьников, а американские дети регулярно участвуют в подобных турнирах на уровне учебных заведений.