Запрет на старые автомобили. Мнение эксперта

В России появилось предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей. Его авторами выступили представители думского комитета по экономике, озаботившиеся вопросами экологической безопасности.



Независимые эксперты уже дали свои заключения по этому поводу, признав инициативу не реализуемой в российских условиях, и способной нанести серьезный вред с экономической точки зрения. В качестве «острых» моментов эксперты называют отсутствие четкой и объективной методики определения предельного износа транспортных средств, так как возможности каждой модели авто различны.



Еще один не менее важный вопрос, касающийся в частности экологии, утилизация старых авто. В России не меньше одного миллиона машин можно отнести к категории старых. При их выводе из эксплуатации потребуется утилизация огромного количества аккумуляторов, смазочных масел и других загрязнителей окружающей среды.



Кроме того, при попадании на разборки такие автомобили станут источником появления в продаже огромного количества восстановленных деталей, имеющих на практике высокий уровень износа.



Не видят специалисты и экономического эффекта. Большинство старых авто эксплуатируются по причине невозможности покупки владельцами более новых машин, поэтому лишь небольшая часть старья на практике может быть заменена на новые автомобили. Автопром в таких условиях большой выгоды не получит.



При этом сегодня в мире не существует запретов, устанавливающих полное ограничение эксплуатации машин после достижения определенного возраста.