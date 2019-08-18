Какие туристические направления стали дешевле

Эксперты туристического сервиса Momondo определили динамику цен на основных курортах в преддверии наступающего бархатного сезона.



Оказалось, что турецкие отели стали дороже относительно 2018-го года, а вот в России и ряде стран Европы отдых обещает стать доступнее.



В России курортный отдых в оставшуюся часть лет и начало осени обойдется сразу на 22% дешевле, чем годом ранее. Снижение цен наблюдается также в Италии и Франции, на 12%, а также Хорватии (почти 10%). Наибольший же провал цен наблюдается на болгарских курортах, где отели снизили цены относительно прошлогодних показателей сразу на 30-35%.



В свою очередь восточная часть средиземноморья и север Африки стали значительно дороже. Например, Турция прибавила в цене 12%, но это цветочки по сравнению с ростом цен на курортах Египта и Туниса, где прирост стоимости проживания выросла сразу на 43% и 41% соответственно. Серьезно изменились цены и на Кипре, где в сравнении с 2018-м годом ценник в отелях острова увеличился на треть (+32%).



Причины изменения динамики цен в каждом случае индивидуальные, но основную роль играет наличие потребительского спроса.



Эксперты сервиса установили, что среди россиян нынешним летом наиболее популярным направлением отдыха (по интенсивности авиаперелетов) стал родной Сочи. В лидирующей пятерке оказались также Барселона, Анталья и черногорский Тиват. Вошла в число лидеров по числу приобретенных билетов и Москва.