Правила выбора вареной колбасы от Роскачества

Роскачество выпустило рекомендации для россиян по приобретению вареной колбасы.



В первую очередь гражданам советуют обращать внимание на условия хранения продукта в точках продаж. Например, в холодильниках должна поддерживаться температура в пределах 0 +6 градусов, а на этикетке продукции указываться вся информация по срокам хранения и необходимым условиям.



Необходимо также принимать в расчет, что продукция, не имеющая вакуумной упаковки, не способна храниться длительное время, даже при условии нахождения в холодильнике и соблюдения оптимального температурного режима.



Для определения качества продукта стоит обратить внимание на состав. Колбасы, в которых присутствует крахмал, белки растительного происхождения и мясо птицы нельзя отнести к числу качественных.



При визуальном осмотре колбаса должна обладать упругостью, ровной структурой без комков и уплотнений, обладая однотонным цветом с розовым оттенком. В свою очередь наличие в составе большого количества добавок группы «Е» не должно отпугивать покупателей, так как подавляющая их часть соответствует требованиям ГОСТ и является безопасной для человека.



Определенную степень опасности имеют красители Е120 и Е252, способные к проявлению канцерогенного эффекта. Нежелательным в составе пищевых продуктов является и Е526. В остальном же вещества, с обозначением Е в используемых концентрациях не представляют опасности для человека.