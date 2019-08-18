Миллиарды на борьбу с пожарами

В правительстве на борьбу с пожарами, полыхающими на территории Дальневосточного и Сибирского ФО, выделено около 6 миллиардов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании, прошедшем 8-го август.



Денежные средства будут выделены на обеспечение деятельности основных ведомств, задействованных в борьбе с многочисленными лесными возгораниями. Наибольшая сумма в размере 2,3 миллиарда рублей запланирована для перечисления на счета МЧС. Именно это ведомство в большей степени привлечено для противодействия стихии.



Еще 1,9 миллиарда рублей получит от государства Рослесхоз. Его подразделения в Якутии, Забайкалье и Красноярском крае активно ведут борьбу с огнем всем набором имеющихся технических средств.



Кроме того, 1,78 миллиарда рублей направляется Минобороны, чьи подразделения, дислоцированные в регионе, активно привлекаются для помощи в локализации возгораний, как предоставлением техники, так и личным составом.



Денежные средства будут взяты из резервного фонда, имеющегося в распоряжении российского правительства для финансирования тех или иных неотложных трат.



Напомним, что лесные пожары полыхают сразу в нескольких регионах на востоке России. Несмотря на прикладываемые к их ликвидации значительные усилия, справиться с проблемой до настоящего времени не удается. В ряде случаев потребовалась эвакуация населенных пунктов из опасной зоны с вывозом сотен людей.