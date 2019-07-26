Бедные люди толстеют быстрее

Специалисты ВОЗ установили, что люди с невысокими доходами больше подвержены ожирению.



С одной стороны они могут позволить себе в основном недорогие продукты, полные углеводов, а с другой стороны в отсутствии большого разнообразия удовольствий они концентрируются на еде.



Полностью укладывается в это понятие и ситуация в России, где около 2% населения или 1,3 миллиона человек страдают ожирением. Явным лидером здесь является Алтайский край с показателем в 5,4%. Высокий уровень ожирения населения в Магаданской и Курганской области (3,4% и 2,8%). В свою очередь в Москве с ее высокими доходами он составляет всего 0,5%.



Между тем, фактически число людей, страдающих данным недугом в стране значительно больше. Чаще всего его ставят только при обращении в медицинские учреждения с другими проблемами, а миллионы людей с превышением всеми по стране не входят в официальную статистику.