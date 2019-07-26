Стандарты для экологически чистых товаров создадут в стране

В России уже в следующем месяце должны быть представлены первые стандарты, регламентирующие создание экологически чистых продуктов.



Их формирование ведется в рамках «дорожной карты», призванной создать условия для появления в стране полноценных продуктовых брендов экологически безопасной продукции.



Разработкой стандартов будет заниматься специально созданная комиссия, составленная из специалистов Роскачества.



На основе создаваемых документов будет определена дальнейшая нормативная база, например, даны определения экологической продукции и органической, основным различиям между ними и так далее. На ее основе уже будет вестись вся дальнейшая работа.



В свою очередь при производстве экологически чистых продуктов будут установлены четкие требования по перечню и объемам используемых в процессе выращиваний удобрений, средств по борьбе с паразитами, кормов для домашних животных и так далее. В свою очередь органические продукты лишен столь жестких требований и могут выращиваться производителями с использованием самых разнообразных веществ, не представляющих опасности для человеческого здоровья.



В ведомстве отмечают, что появление подобного стандарта обеспечит не только создание четких условий для производства высококачественной продукции, но и выступит дополнительным стимулом для развития производства экологически чистых продуктов, востребованных среди потребителей.