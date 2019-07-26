В России назвали число работником с заработками от 1 миллиона

По данным Росстата в России насчитывается почти 11,3 тысячи человек, обладающих ежемесячным заработком более 1 миллиона рублей. Значительная их часть представлена не работниками культуры и профессиональными спортсменами, а также топ-менеджерами в нефтегазовой отрасли.



Статистика показывает, что из общего числа работников среднемесячный заработок 10% наиболее состоятельных работников составляет 157,2 тысячи рублей, в то время как 10% самых малообеспеченных довольствуются 12 тысячами рублей. В Росстате признают, что охватили исследованием около 40% работающих граждан, трудоустроенных на предприятиях крупного и среднего бизнеса.



В свою очередь аналитики отмечают, что при сохранении огромной разницы в доходах населения, за последние годы указанный разрыв снизился вдвое, что является очень хорошим показателем, причем растут доходы малообеспеченных при стабильности доходов «богачей».



Среди тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума, значится всего 3% граждан, официально трудоустроенных, что в 7 раз меньше, чем 14 лет назад. Проблема еще остается, но можно рассчитывать, что в будущем работающий в России человек будет всегда зарабатывать больше размера текущего прожиточного минимума.



Эксперты отмечают, в стране сокращается безработица, что на фоне роста спроса на рабочую силу заставляет работодателей поднимать зарплаты, в первую очередь на наименее оплачиваемых должностях.