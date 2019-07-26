Декретники и пенсионеры заполнят вакансии в медицине

Алтайский Минздрав на фоне огромного дефицита кадров, достигающего 50% от штатного расписания всех больниц, делает ставку на людей пенсионного возраста и матерей, находящихся в декрете.



В ведомстве предлагают активнее создавать условия, при которых специалисты будут оставаться на работе после достижения пенсионного возраста, например, проводить их бесплатную переподготовку или предлагать менее сложные условия труда на половинной ставке.



Аналогичным образом планируется поступать и с декретницами, создавая для них условия, при которых молодая мама раньше трехлетнего срока сможет вернуться на работу и приступить к своим обязанностям.



Еще одним направлением, еще более сложным, выступает возврат специалистов, ранее принявших решение уйти из муниципальной медицины в различные частными клиники. Чтобы они захотели вернуться в государственные больницы и поликлиники, условия труда в них должны быть не хуже, чем предлагает частник, как по оплате, так и организации рабочих мест.



В краевом Минздраве отмечают, что в целом проблема с врачами наиболее острая на сегодня, общий некомплект превышает 50%, а рассчитывать на такой объем молодых специалистов не приходится. Единственный способ снизить нехватку, создать условия, привлекательные для продолжения работы после того, как человеком достигнуты условия для законного отдыха: выхода на пенсию или уходу за малолетними детьми.