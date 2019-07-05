Где Lada Vesta вне конкуренции

Модель Lada Vesta, впервые представленная в 2015-м году, и в настоящее время представленная в нескольких вариантах кузова, стала настоящим прорывом для АВТОВАЗА. По результатам 2018-го года модель стала лидером по объемам продаж в стране. Какие же регионы являются лидерами по продажам для модели?



В нынешнем году имеется статистика по результатам пяти месяцев. Первое место по продажам Lada Vesta занимает Самарская область. В домашнем регионе дилеры АВТОВАЗ смогли продать почти 3,44 тысячи автомобилей. В тройке лидеров со значительным отставанием следуют Татарстан и Башкирия, где выбор в пользу отечественного автомобиля сделали 2,38 и 1,85 тысячи покупателей.



В Подмосковье и Свердловской области показатели практически идентичные, 1,83 и 1,74 тысячи проданных машин соответственно. В лидирующую десятку вошли также Петербург, Пермский и Ставропольский края, а также Челябинская и Воронежская области.



Любопытно, что Москва, занимающая безоговорочное лидерство по объемам продаж, в данном списке оказалась только на 12-й позиции. Жители столицы больше отдают предпочтение дорогостоящим иномаркам.



Напомним, что в продаже представлены седаны и универсалы Lada Vesta, а также их кросс-версии. Кроме того, имеется вариант спортивного седана с ценником более 1 миллиона рублей. В базовой комплектации отечественный автомобиль обходится в 595 тысяч рублей, а самый доступный из кросс-вариантов Vesta оценивается в 780 тысяч рублей.