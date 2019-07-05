Молоко будут продавать по-новому

В России с начала июля вступили в действие новые правила, регламентирующие правила реализации молочной продукции, в частности ее выкладки на прилавках.



Новые требования предполагают отдельную продажу молока и иных продуктов, не предусматривающих наличия в их составе заменителей молочных жиров. Причем такие продукты должны дополнительно быть выделены на прилавке соответствующей надписью.



Инициатором нововведения выступило правительство. За счет подобного шага планируется не только обеспечить больший уровень информированности покупателей, но и дополнительно защитить отечественных производителей молока. Сегодня все чаще используется пальмовое масло, причем производители продукции не спешат уведомлять потребителей о включении в состав продукта заменителей.



В Молочном союзе России отмечают, что впервые с подобным предложением вышли еще несколько лет назад, но тогда оно не нашло поддержки. Особенная выгода от новшества будет для представителей малого бизнеса, получающего расширенные возможности по реализации собственной натуральной продукции.



В свою очередь аналитики отмечают, что производители, использующие заменители, сильно от новшества не потеряют. Их продукция имеет меньшую стоимость, поэтому ее продолжат активно покупать люди, не готовые платить более высокую цену за натуральный молочный продукт.



Не предвидится никаких серьезных проблем и для торговых точек, которым потребуется только предусмотреть новую раскладку товара.