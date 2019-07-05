Микрокредиты стали дешевле

В России с начала июля вступили в силу поправки к закону о микрофинансировании, лимитирующие величину процентной ставки по займам. Теперь кредиторы не имеют права устанавливать ставки выше 1% за каждый день пользования заемными средствами.



Вместе с этим установлен и предельный размер выплат по микрозайму. Теперь его величина не должна двукратно превосходить размер основного долга заемщика. При этом данная величина пока является переходной, и уже с начала 2020-го года будет действовать 1,5-кратный размер максимально возможных сборов с заемщика, включая величину выплачиваемых им штрафов и пеней за просрочку платежа.



Основной целью проводимых изменений является сокращение величины долговой нагрузки на граждан в условиях отсутствия каких-либо ограничений для компаний микрофинансового характера. Статистика показывает, что в стране имеет кредиты около 49 миллионов человек, то есть более трети населения, из которых в 2019-м году около 46% оформили потребительские займы на различные цели.



Завышенные же ставки МФО приводят к тому, что величина долга оказывается в разы больше, чем изначальная сумма, взятая гражданином на незначительный срок.



Необходимо отметить, что по итогам первой половины текущего года продолжился рост суммарной задолженности населения перед банковскими кредитными организациями. В общей сложности они должны отдать 14,86 триллиона рублей, что является рекордным показателем.