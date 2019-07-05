Изменения климата как причина паводков в Иркутской области

Основной причиной наводнения, произошедшего в Иркутской области, стали климатические изменения, характерные для восточносибирского региона. Такое мнение высказал эксперт Инна Латышева, представляющая Иркутский Государственный университет.



Она отметила, что в регионе установилась аномально теплая погода, что вместе с тропическим циклоном и особенностями рельефа привело к формированию облачности и выпадению местами обильных осадков. Реки в регионе стремительно наполнились водой и вышли из берегов.



Латышева отметила, что в последние годы сформировалась тенденция к чередованию засушливых и излишне влажных сезонов, причем заранее спрогнозировать развитие ситуации в году не представляется возможным.



Напомним, что с 25-го июня в Иркутской области начались проливные дожди, ставшие причиной подтопления десятков населенных пунктов, в ряде мест потребовалось введение чрезвычайного положения. Общее число погибших достигло 14 человек, а еще 13 продолжают оставаться пропавшими.



В настоящее время в регионе активно действуют силы Минобороны, направившего на борьбу с последствиями более одной тысячи военных и несколько сот единиц техники.



В регионе уже побывал глава государства, поставивший перед региональными властями задачу обеспечить граждан, оказавшихся в сложной ситуации, всем необходимым, а также оперативно приступить к выплатам компенсаций лицам, чье имущество пострадало в результате паводка.