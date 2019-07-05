Безвизовых партнеров становится меньше

Все меньше государств готовы принимать на своей территории Россиян без оформления визы. По результатам опубликованного международного рейтинга Henley&Partners, наша страна занимает только 51-ю позицию.



В целом за квартал Россия потеряла двух партнеров, с которыми существовали безвизовые отношения. Что касается лидеров рейтинга, то здесь двоевластие в лице Японии и Сингапура, а Южная Корея опустилась на третью позицию. Если граждане первых двух стран могут посещать 189 государств мира, то корейцы на два меньше. Аналогичный показатель имеют Германия с Финляндией. Всего на одну открытую страну меньше имеют люксембуржцы, итальянцы и датчане.



За четыре года стремительно теряют собственные позиции в мире американцы и британцы, ранее возглавлявшие данный рейтинг. Сегодня для их граждан доступ без виз возможен в 183 страны. Аналитики также отмечают, что серьезно расширил безвизовые возможности Пакистан, стремящийся развивать в стране туристическую отрасль.



Россиянам сегодня без виз можно посещать 116 государств мира, в то время как в конце 2018-го года в списке было на четыре страны больше. Среди государств, в числе последних пересмотревших собственную политику, оказались африканские Бенин и Джибути. Виза должна быть оформлена в электронном формате непосредственно после прибытия в страну посещения.



Из других изменений закрытие безвизового посещения Сирии, но появление возможности побывать по упрощенной процедуре в латиноамериканском Суринаме.