Моржей защитят от туристов

На фоне роста популярности арктического туризма, в России разработаны специальные правила поведения туристов в местах массового обитания моржей. Данные животные считаются одними из наиболее уязвимых, и нуждаются в обеспечении дополнительной защиты.



Данные правила появились в Ненецком автономном округе, и распространяются на акваторию Печорского моря. Они призваны регламентировать порядок действия людей, в том числе при использовании моторных лодок и вертолетов.



Несмотря на крупные размеры, моржи пугливы, поэтому установлены минимальные дистанции приближения к лежбищам. Они действуют только при условии, что на них присутствуют детеныши с матерями. Пешком приближаться нельзя ближе 150 метров, а для лодок установлено ограничение в 500 метров. Вдвое большая дистанция вводится для крупных судов.



В парке «Русская Арктика», действующем на территории Новой Земли и Земли Франца-Иосифа подобные ограничения действуют давно, и продемонстрировали свою эффективность.



Вместе с этим правила направлены и на защиту людей. В воде неповоротливость моржа исчезает, а его мощные клыки способны проткнуть надувную лодку или просто перевернуть ее ударом всего тела.



Ученые отмечают, что продолжительный промысел значительно сократил популяцию атлантических моржей, поэтому сейчас необходимо предпринимать все возможные меры, чтобы восстановить их численность. По некоторым оценкам, их на планете осталось не только 20 тысяч.