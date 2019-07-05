В отпуск нужно уходить правильно

В Роструде на фоне частых случаев злоупотребления со стороны работодателей в сфере трудового законодательства, дали рекомендации относительно правильности ухода в очередной трудовой отпуск.



В ведомстве отметили, что работодатель не обладает правом требования разделения отпуска на части или указывать их размер, например, включая в них выходные дни.



Стандартный отпуск в России имеет продолжительность в 28 суток, но отдельные категории работников законно гуляют более длительные сроки, например, в детских садах они достигают 42 суток, а школах для руководящего и педагогического состава даже 56 дней.



Разделить отпуск на части законное право каждого человека, но при этом один из фрагментов должен составлять 14 суток или больше. Принудительное разделение отпуска работодателем наказывается по закону штрафом. Для организации он составляет 50 тысяч рублей, а должностных лиц 5 тысяч. Последних могут даже отстранить от должности в случае повторного нарушения законодательства.



Кроме того, обязательно должны иметь отпуск лица, задействованные на разнообразных вредных производствах, а также работники, не достигшие 18-летнего возраста. Для них перенос отпуска на следующий год или его денежная компенсация недопустимы.



Есть и еще одна интересная норма законодательства. Мужчина, чья супруга находится в декретном отпуске, имеет право на получение трудового отпуска в любой удобный для него месяц.