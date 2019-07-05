Новшества на рынке новостроек

В России с начала июля начинают действовать поправки в закон о долевом строительстве, кардинально меняющие схему функционирования отрасли. Основной целью проведенной законодательной работы стала защита интересов дольщиков.



С третьего квартала вместо долевого строительства вводится проектное финансирование, когда компании-застройщики будут возводить жилье только на собственные деньги или полученные банковские кредиты. Средства же с продажи квартир на этапе строительства будут временно храниться на специальных эскроу-счетах, забрать которые застройщик сможет только после того, как объект будет официально сдан в эксплуатацию.



Если дом попадет в категории «недостроя», деньги будут возвращены покупателям несостоявшихся квартир в полном объеме.



Стоит отметить, что уже начатые строительством объекты (степень готовности от 30%) будут достраивать по старым правилам, но уже через год-два новая схема будет действовать абсолютно для всех новостроек.



В свою очередь деньги на строительство большинство компаний будут вынуждено брать в банках, на условиях стандартных кредитов, то есть дополнительно платить за них в пределах 10-15% годовых. Естественно, что все это скажется на стоимости кв. метра.



Эксперты прогнозируют, что именно на эти 10-15% и поднимется стоимость. Произойдет это не сразу, но уже в следующем году можно ожидать очередного подорожания.



Появится в стране и специальный компенсационный фонд, призванный урегулировать проблемы обманутых дольщиков в стране, которых насчитывается немало.