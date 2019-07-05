Где в России ЖКХ стоит копейки

По итогам 2018-го года среднестатистическому россияне пришлось за год в рамках оплаты ЖКХ заплатить 17,94 тысячи рублей. За год размер затрат по данной категории вырос на 5,3%. В свою очередь между регионами суммы значительно варьируются.



Дороже всех «коммуналка» в Магаданской области, где платить приходится 42,13 тысячи рублей или в среднем около 3,5 тысяч рублей ежемесячно. На Камчатке годовой ценник составил 41 тысячу рублей. Больше 30 тысяч приходится платить жителям Чукотки, Мурманской области и Подмосковья.



Меньше всего платят жители Дагестана, всего 5,49 тысячи рублей или меньше 500 рублей ежемесячно. Немногим больше расходы жителей Тывы и Ингушетии (также меньше 6 тысяч рублей в год). В результате разница между первым и последним регионом в рейтинге затрат составила 7,67 раза.



Проводившие исследования специалисты международной компании FinExpertiza отмечают, что минимальные платежи приходится на регионы с небольшим уровнем доходов населения, где более серьезные суммы граждане все равно оплачивать не смогут.



Нет ничего необычного и в том, что в лидерах в основном северные и дальневосточные регионы, где суровый климат и взаимная удаленность небольших населенных пунктов требуют значительных финансовых затрат на содержание необходимой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, холодный климат здесь требует больших расходов тепла и электричества на одного человека.