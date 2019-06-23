Оплатят ли сотрудникам их отпуска?

В нынешнем году в налоговом законодательстве появилась новая норма, позволяющая работодателям проводить уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму, затраченную на оплату отдыха своих сотрудников.



При этом стоимость путевки на одного человека не может превышать 50 тысяч рублей, включая дорогу, санаторный отдых, экскурсии и так далее.



При этом саму путевку покупает работодатель на основе прямого договора с операторами туристического отдыха. С учетом ограниченности суммы, речь идет в первую очередь об организации отдыха на отечественных курортах.



Сам законопроект в свое время вызвал серьезные дебаты среди парламентариев, но после его принятия оказалось, что о появлении новой возможности знает только каждый четвертый работодатель, а 13% дали четкий ответ «нет» на предложение подобного способа сократить налогооблагаемую базу. Положительно отнеслись к идее около 40% тех, кто владеет информацией о появлении новой возможности.



Среди тех, кто не планирует подобной практики, около 40% сослались на финансовые сложности, а еще 32% указали на отсутствие рентабельности. Другие же пока не определились, как можно организовать данный процесс, и какие выгоды будут получены.



Сами работодатели признают, что вместо этого можно использовать с тем же эффектом выплату премий, причем бумажной волокиты для сбора подтверждающих материалов требуется даже меньше. Новой возможностью целесообразно воспользоваться только действительно при необходимости организации отдыха конкретному человеку, и не более.