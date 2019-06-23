Требования к капремонту ждут пересмотр

Депутаты Госдумы планируют пересмотреть существующие критерии определения потребности в проведении капитального ремонта объектов жилого фонда .



Сегодня критерии и программы разрабатываются на уровне отдельных субъектов федерации, в то время как в стране может появиться единая система оценка, позволяющая выстраивать очередность проведения ремонтных работ.



Эксперты отмечают, что система на уровне регионов действует неплохо, но появление единого набора критериев сделает весь процесс более прозрачным и объективным, чтобы исключить случаи, когда практически новый дом попадает на капремонт, а действительно изношенные строения продолжают ждать своей очереди.



Необходимо отметить, что сам документ впервые был создан еще в 2017-м году. В мае он не смог пройти первое думское чтение, и был рекомендован к доработке. Основные претензии, необъективность предложенных критериев оценки.



В свою очередь специалисты видят и проблему в финансах. При слишком жестких требованиях на капремонт будет претендовать огромное количество жилых домов, средств на ремонт которых просто нет на уровне региона.



В отношении региональных операторов представители экспертного сообщества предлагают установить критерии, при наличии которых ремонт должен проводиться незамедлительно. Порядок же стандартного капремонта может быть привязан к средствам на специальных счетах домов, когда при наличии необходимой суммы жильцы могут самостоятельно инициировать выполнение ремонтных работ.