Россияне за трудоустройство подростков

Проведенные социологические исследования показали, что большинство россиян положительно относится к идее устройств на работу молодежи, не достигшей 18-летнего возраста.



В целом 83% россиян не видят в этом ничего плохого, причем 74% из них признают, что сами начали зарабатывать свои первые деньги до совершеннолетия. Большинство таких людей мужчины (86%).



Статистика показывает, что первые серьезные деньги наши сограждане смогли заработать в среднем в 16-летнем возрасте. Наиболее распространен оказался опыт первой работы в сельском хозяйстве (колхозы), где заработали свои первые деньги 14% респондентов. На долю производства и торговли пришлось соответственно 8% и 7%.



Около 80% считают, что их детям было бы полезно получить первый опыт заработка денежных средств до 18-летия. Граждане считают, что работа в раннем возрасте позволяет получить больше финансовой независимости и самостоятельности, а также получить представление о труде и более уважительно к нему относиться. Такого мнения придерживаются соответственно 37% и 25% участников социологического опроса.



Еще 18% граждан считает, что работа станет хорошей альтернативой шатаниям по улицам или сидению в гаджетах. 31% россиян вообще не видит никаких недостатков в ранней работе.



Среди тех, кто отрицательно относится к подобным идеям, преобладает мнение о нарушениях трудового законодательства со стороны работодателей в отношении молодежи (так считает 16%), а также дефицит времени, необходимого для нормальной учебы (11% респондентов).