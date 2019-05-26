Ямал переходит на новые методики переработки мусора

На Ямале в силу особенностей климата, больших территорий и минимальной плотности населения принято решение перейти на новые методики сбора и последующей утилизации бытовых отходов.



Местные власти отмечают, что часть новшеств, характерных именно для особенностей Крайнего Севера, уже закреплены законодательно, работа над другими пока только проводится.



В регионе отмечают, что проблема мусора очень серьезная, в первую очередь из-за себестоимости отрасли. В результате при справедливом ежемесячном тарифе в 700 рублей жители Ямала платят только 150, остальное доплачивает регион.



С учетом того, что ежегодный вывоз отходов из малых населенных пунктов признается экономически необоснованным, разрабатываются специальные мероприятия, в том числе создание объектов закрытого цикла, где можно будет на месте проводить не только хранение мусора, но и его сортировку, первичную подготовку к повторной переработке.



Планируется также установка специальных печей, где можно будет уничтожать безопасные отходы, а все остальные отходы будут вывозить в другие регионы, так как строительство мусороперерабатывающих заводов в регионе нецелесообразно в силу ограниченности сырьевой базы.



Региональные власти указывают, что разработанная схема не является оптимальной, поэтому по мере практического применения ее будут и дальше совершенствовать для повышения качества выполнения работ.