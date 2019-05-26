Автомобили Ravon будут собирать в России

Автомобильный завод «Дервейс», расположенный в Черкесске, уже в скором времени приступит к локализованной сборке автомобилей Ravon. Решение об этом было принято в рамках расширения российско-узбекских экономических отношений.



Завод «Дервейс» в течение нескольких предыдущих лет занимался сборкой автомобилей различных китайских брендов, но с 2018-го года предприятие простаивает без работы. Сегодня ведется работа по сертификации производственной деятельности, необходимой для начала работ по сборке первых автомобилей узбекского бренда.



Напомним, что автомобили Ravon ранее поставлялись в Россию, но в силу ряда причин, в первую очередь ценовой политики бренда, продажи оказались неудовлетворительными, что привело к сворачиванию поставок. Перенос сборки в Россию может способствовать снижению себестоимости автомобилей и обеспечению возможности обеспечить конкурентоспособные цены.



В свою очередь говорить о практической реализации проекта пока преждевременно, так как сама GM Uzbekistan имеет серьезные сложности у себя на родине, и не исключен вариант, при котором существование компании прекратится.



Сегодня продукция бренда Ravon, в частности модели R3 и R4, поставляется на белорусский рынок, и в соседние страны Казахстан и Таджикистан, а также Афганистан. Тем не менее, для значительного наращивания производства производителю необходимо закрепиться на российском рынке, обеспечивающим в разы большую емкость, чем все указанные государства вместе взятые.