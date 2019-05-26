Шпалы из переработанного пластика начали применять в столице

В Москве в рамках обновления трамвайных путей приступили к укладке новых пластиковых шпал.



Они производятся на основе вторичной переработки пластиковых отходов, обладая при этом высокими эксплуатационными свойствами, в частности невосприимчивостью к процессам гниения и отсутствии необходимости профилактической обработки. В целом каждая шпала позволяет экономить около 140кг древесины, что с точки зрения защиты экологии обеспечивает значительное сокращение потребления лесных ресурсов.



Впервые подобные шпалы начали укладывать в Москве в 2018-м году. Они позволили существенно упростить эксплуатацию путевого хозяйства, так как старые деревянные шпалы не только нуждаются в специальной обработке, но и эксплуатируются не больше 10 лет. Шпалы из пластика имеют срок службы 50 лет без какого-либо обслуживания, сохраняя при этом свои первоначальные свойства.



Планы 2019-го года предусматривают установку шпал нового типа на двух десятках объектов. При этом около 75% жителей столицы положительно отнеслись к идее замены, а еще 18% москвичей не заметили серьезной разницы между старыми шпалами и новыми. За дерево выступили всего 6% участников проводившегося запроса.



В настоящее время новые шпалы на трамвайных путях в столице уже можно увидеть на Донбасском путепроводе, на Рощинских проездах и ряде других улиц. Продолжится работа по замене шпал и в дальнейшем.